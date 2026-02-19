Министр труда РТ поздравила с наступающим 23 февраля 99-летнего ветерана ВОВ

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова навестила и поздравила с наступающим Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Галимзяна Серозеева. Через месяц ему исполнится 99 лет.

«Сегодня, в преддверии великого праздника, мы в гостях у участника Великой Отечественной войны. Галимзян Киямович прошел славный боевой путь, и посмотрите: здравый ум, какая ясность мышления! А через год мы будем праздновать его столетие», – обратилась Зарипова.

Министр отметила, что в республике проживает более 6 800 ветеранов войны, 102 из них – непосредственные участники боевых действий.

Эльмира Зарипова вручила ветерану памятную открытку и подарки от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, напомнив, что 2026-й объявлен в республике Годом воинской и трудовой доблести.

Галимзян Серозеев родился в Ульяновской области, а в 30-е переехал в Подольск, где застал войну 14-летним подростком.

«Путевку в "Артек" должен был получить 17 июня 41-го, но что-то не сложилось. А 22 числа по радио объявили войну. Мать плакала и говорила: "Хорошо, что ты не уехал"», – рассказал ветеран.

Вместо «Артека» были окопы. Школьников отправили в деревни убирать урожай для фронта. Галимзян Серозеев помнит, как в полях стояли зенитки, в которых служили только женщины, и как по ночам немецкие самолеты летели бомбить Москву.

В ноябре 1944 года 17-летнего парня призвали. Служил в 74-м полку НКВД по охране особо важных предприятий. А День Победы – 9 мая 1945-го – встретил во Львовской области, но совсем не так, как мечталось.

«Проснуться не мог, так вымотались в засадах на бандеровцев. Товарищи будят, трясут, кричат: "Победа!" А я не пойму спросонья. Но домой нас отпустили нескоро, до сентября зачищали леса», – вспомнил Галимзян Киямович.

Галимзян Серозеев награжден медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией», имеет Орден Почетного сотрудника госбезопасности. После войны он еще 16 лет служил в «секретных войсках» в Свердловске, а затем работал в Институте атомных реакторов в Димитровграде, откуда ушел на заслуженный отдых только в 2001 году. В Казань переехал 11 лет назад, чтобы быть ближе к дочерям.

«Он до 75 лет делал пробежки по утрам! Всегда был аскетичен, приучал нас к порядку и развитию. Главное, чему он нас научил, – ставить цели и добиваться, не искать легких путей», – с гордостью рассказывает дочь Алия Галимзяновна.

По ее словам, ветеран до сих пор следит за повесткой: слушает радио, политологические подкасты, анализирует исторические события, сравнивая их с тем, чему был свидетель сам.

«Я своего внука Рената воспитывал в том же духе. Он окончил военную академию в Питере с золотой медалью, первый был из шестисот выпускников. Сейчас в Москве служит, полковник, семь изобретений сделал, международный патент имеет», – отметил ветеран.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Эльмира Зарипова, слушая рассказы ветерана, подчеркнула, что сегодня забота о защитниках – системная задача государства.

«Сегодня мы всей страной помогаем семьям участников СВО. В республике предоставляется 131 мера поддержки. Но сейчас на первый план выходит адаптация и возвращение к мирной жизни. По нацпроекту "Кадры" у нас более 250 программ переобучения. На рынке труда 47 тыс. вакансий. В прошлом году 28 участников СВО и членов их семей открыли свое дело по соцконтракту – от автомастерских до кондитерских цехов», – заметила министр.

На прощание Галимзян Киямович поздравил всех мужчин с наступающим праздником: «А молодым ребятам я хотел бы пожелать быть достойными своей страны. Чтобы если надо, защитить Родину смогли. Война – это не за обеденным столом. К ней надо быть готовым. И чтобы люди, друзья и командиры вами гордились».

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»