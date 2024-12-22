Эльмира Зарипова рассказала о поддержке семей бойцов СВО в Татарстане

С первых дней начала специальной военной операции в соответствии с решениями Президента России Владимира Путина, региональных и муниципальных властей семьям бойцов оказывают комплексную поддержку. Об этом в студии телемарафона «С Новым годом, семья!» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«<…> дети (участников спецоперации — прим. Т-и) должны были закончить школу. А что такое окончание школы в любой семье? Его (ребенка — прим. Т-и) надо одеть, надо какие-то деньги собрать на то, чтобы сделать праздничный стол и так далее. И вот здесь каждая семья участника СВО получила единовременную денежную выплату. А затем мы увидели, что в семьях участников СВО есть и пожилые люди. И сегодня им предоставляются услуги социального обслуживания на дому бесплатно. Если в семье участника СВО появляется новорожденный ребенок, то дарим комплект детских принадлежностей», — отметила Зарипова.

Помимо этого, семьям участников спецоперации выделяют путевки в санатории и детские оздоровительные лагеря.

«Это действительно комплексная поддержка семьи, где мужчина выполняет свой воинский долг. Его семья не остается без внимания, и большой вклад вносят муниципалитеты. Здесь и бесплатное питание, и различные кружки, то есть поддержка как детей, так и взрослых», — заключила министр.