Эльмира Зарипова о любимом новогоднем блюде: «Уже налепила 350 штук пельменей»

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в студии телемарафона «С Новым годом, семья!» рассказала, как ее семья празднует Новый год.

«Так случилось, что у меня и папа, и мама из многодетных семей, поэтому для нас, конечно же, приближающийся Новый год — это любимый семейный праздник, когда мы можем собраться всей семьей, всей большой родней. В течение года мы, бывает и не видимся так часто. Новый год — это возможность выразить, показать свою любовь, подарить подарки, собраться всем вместе, попеть любимые песни, покататься на лыжах», — отметила Зарипова.

Среди любимых песен семьи Эльмиры Зариповой — русская «Катюша» и татарская «Биргэнсен син мина». Министр также назвала и любимое блюдо на новогоднем столе — это пельмени.

«Вы знаете, 350 штук уже налепила. Мы лепим всей семьей, у нас план: мама говорит, чтобы у нас Новый год прошел и всем хватило, чтобы мы не напрягались на эту тему 1-2 января, у нас должно быть 1,2 тыс. штук. Поэтому у меня сегодня на вечер тоже есть планы», — поделилась глава Минтруда РТ.

Эльмира Зарипова также поздравила татарстанцев с наступающим Новым годом. «Я желаю всем семейного благополучия, счастья, крепкого здоровья и побед на всех фронтах: на семейном и на общероссийском фронте, что для нас важно. И самых маленьких побед, которые каждый день в семье, начиная от мала и до велика. У каждого ведь своя победа», — заключила она.