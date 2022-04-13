Эльмира Калимуллина, Радик Яруллин и Айрат Сафин споют нашиды на Fashion ифтаре в Казани

На ежегодном женском ифтаре в Казани выступит известная певица Эльмира Калимуллина, а также татарские артисты Радик Яруллин и Айрат Сафин, которые исполнят нашиды. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали организаторы мероприятия.

Кроме того, идут переговоры с Ришатом Тухватуллиным и Элвином Греем. «На нашем мероприятии звезды хотят выступать бесплатно», — сказал директор благотворительного фонда «Добро рядом» Радик Абдрахманов.

«У нас на мероприятии не должно быть музыки, мы ставим такие условия. Во время показа моды могут звучать лишь звуки природы, нашиды или акапельное пение», — сказала одна из организаторов Fashion ифтара, эксперт в области modest fashion — скромной моды, блогер Джаннат Мингазова.

Кроме того, гостей попросят при выборе наряда для мероприятия отдать предпочтение красному цвету. По словам Мингазовой, этот цвет привлекает внимание. «Мы в этом году обращаем внимание на женское здоровье, здоровье женской груди. Поскольку с этой проблемой я и сама в этом году встретилась, посчитала, что на таком большом мероприятии тоже надо обратить внимание к этому вопросу», — сказала Джаннат Мингазова.

Спикер также напомнила, что ифтар для женщин впервые был организован шесть лет назад, и вот уже третий год подряд проводится в формате показа мод.

«Главная цель — помочь женщинам найти свой стиль. Говорю, исходя из своего опыта, — когда покрываешься, себя найти сложно. Мы помогаем женщинам, которые боятся покрыться, помогаем им найти круг общения», — рассказала Мингазова.

Fashion-ифтар пройдет в Казани 23 апреля, в нем примет участие тысяча женщин.