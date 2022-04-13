На женский ифтар в Казани приглашена тысяча гостей

Самый масштабный в России Fashion-ифтар пройдет в Казани 23 апреля с участием одной тысячи женщин. В прошлом году на ежегодном женском ифтаре побывали 500 участниц.

«Подготовка идет. Мы начинали это с ифтара в комплексе „Туган авылым“, желающих принять участие было много, мы хотим с каждым годом совершенствовать это мероприятие. В этом году решили увеличить число участниц до одной тысячи, выбрали площадку Ak Bars Retro Cars, это очень современное место. Есть все договоренности», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» директор благотворительного фонда «Добро рядом» Радик Абдрахманов.

Он также отметил, что меню на ифтаре будет ресторанного качества. «Стараемся, чтобы женщинам было удобно, комфортно», — добавил Абдрахманов.