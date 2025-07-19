Эльмира Газизова: Фестиваль «Каракуз» стал украшением программы «Лето в Татарстане»

Стартовавший накануне в Альметьевске этнофестиваль «Каракуз» стал украшением культурно-туристического проекта «Лето в Татарстане», который реализуется по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом заявила член Штаба общественной поддержки, директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова, передает телеканал «ЮВТ-24».

«И очень приятно, что наш этнофестиваль «Каракуз», который в этом году празднует свой пятилетний юбилей, является украшением программы «Лето в Татарстане», – подчеркнула она.

«За эти годы «Каракуз» стал событием, о котором говорят, которого ждут и на которое съезжаются не только жители республики, но и всей нашей страны», – добавила Газизова.

По ее словам, организаторы мероприятия каждый год создают уникальную творческую экосистему, где современное искусство соединяется с новыми технологиями и креативным дизайном.

«Хочется пожелать, чтобы мы смогли почувствовать всю ту атмосферу, которую передаст нам этномодерн-фестиваль «Каракуз». И благодаря такой системной работе руководства Республики Татарстан развиваем вот такие общественные пространства для жителей, для горожан», – заметила она.

«Мы имеем возможность насладиться и почувствовать всю культуру, всю мощь нашей республики», – резюмировала Эльмира Галимова, отдельно упомянув роль национальных проектов и поддержку со стороны Раиса РТ.

Рустам Минниханов 1 июня дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.