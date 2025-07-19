Музыка, ремесла, мода: как в Альметьевске стартовал фестиваль «Каракуз»

В Альметьевске накануне был дан старт пятому, юбилейному фестивалю этномодерна «Каракуз». Первый день праздника стал ярким погружением в мир традиционной культуры, творческого поиска и новых форм самовыражения.

Фестиваль продлится до 3 августа и объединит 18 тематических площадок по всему городу. Гостей ждут концерты, театральные и анимационные премьеры, выставки, маркеты, мастер-классы, уличные выступления и гастрономические открытия. Все это – в обрамлении этнической эстетики и современных культурных практик.

В день открытия центральной площадкой стал сквер «Каракуз», где с утра развернулся красочный этномаркет. Мастера ручной работы представили изделия, вдохновленные национальными традициями. Посетители пробовали себя в игре на народных инструментах, учились танцам и участвовали в старинных забавах.

Кульминацией вечера стал масштабный концерт с участием этноколлективов из разных регионов России. Зрители тепло встречали артистов, звучали народные напевы в современной аранжировке, а сцена представляла собой настоящую встречу культур.

Параллельно в Школе анимации прошел первый день республиканского интенсива «Анимация как стиль жизни». Здесь собрались молодые аниматоры и студенты из Татарстана и других регионов. Своим опытом делились ведущие специалисты в сфере анимации: режиссеры, художники, продюсеры.

Сегодня, 19 июля, фестиваль продолжится насыщенной программой. В сквере «Каракуз» вновь зазвучит музыка – на сцену выйдут артисты из Чебоксар, Астаны, Удмуртии, Адыгеи, Иркутска и Башкортостана.

В МЦ «Фабрика креативных процессов» зрителей ждет конкурсный показ анимационного кино с международным участием. В городском парке пройдут премьеры мультфильмов, в том числе «Легенд Болгара» от студии «Татармультфильм». Завершится вечер молодежной дискотекой под открытым небом.

Начнет работу и «Каракуз-маркет» в ОЦ «Алмет» – более 50 брендов представят одежду, аксессуары и хендмейд-продукцию. Здесь же пройдет модный показ с участием дизайнеров из России, Грузии и Узбекистана, а также мастер-класс стилиста международного уровня Златы Столяровой.

Для тех, кто ищет уединения и душевного общения, вечером откроется книжный клуб у ОЦ «Алмет». Там можно будет обсудить любимые книги и просто поговорить в теплой атмосфере под открытым небом.