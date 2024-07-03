Эльмира Галимова возглавила Институт татарской энциклопедии и регионоведения

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Директором Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ стала Эльмира Галимова. Нового руководителя коллективу представил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, сообщает Миллиард татар.

Ее предшественником был советский и российский историк, общественный деятель Искандер Гилязов. Он стоял во главе института с 2015 года. Галимова же до назначения занимала должность заведующий отделом театра и музыки образовательного учреждения.

Эльмира Галимова родилась в 1982 году в Набережных Челнах. Окончила Казанское музыкальное училище им. И.В. Аухадеева и Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова. Ее кандидатская диссертация была посвящена традиционной музыкальной культуре пермских татар.

Ранее, напомним, было объявлено о назначении Ильгиза Халикова на должность директора Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова (ИЯЛИ).