Эльмира Булатова: Ничего плохого в цирке с животными нет

Цирк без животных – это ненастоящий цирк. Такое мнение в интервью «Татар-информу» выразила директор Казанского цирка Эльмира Булатова.

«Иногда звучит такое мнение, что цирк без животных – это не цирк. Это цирк. Но в моем понимании – это ненастоящий цирк», – сказала Булатова. Она также отметила, что Казанский цирк, как государственное учреждение, обязан обеспечить доступ к культурным благам всем гражданам страны без исключения. «Соответственно, если мы будем показывать только представления, в которых животные не участвуют, мы ограничим права тех людей, кто цирк без животных себе просто не представляет», – сказала она.

«Поэтому мы решили, что в Казанском цирке будем показывать программы и с животными, и без них. Главное, не ограничивать право человека посещать цирк и наслаждаться цирковым искусством», – продолжила Булатова.

Она также привела статистику посещаемости представлений с животными и без, согласно которой представления с животными в два раза популярнее, чем без животных. «А посещаемость – это самое главное для цирка», – сказала директор Казанского цирка.

«У нас общество действительно сейчас разделилось на тех, кто любит цирк с животными, и тех, кто любит без животных. <…> Наверное, наша беда в том, что мы недостаточно рассказываем людям о том, как в современном цирке строится работа с животными и в каких условиях они содержатся. Ведь в цирке выступают животные, которые несколько поколений живут в неволе. Они привыкли во всем полагаться на человека. У них нет инстинкта самосохранения, они никогда не добудут себе пищу в дикой природе. Все знают эти аргументы. Но, к сожалению, есть люди, которые убеждены, что цирк с животными – это зло. И эти аргументы на них никак не действуют», – рассуждает Булатова.

Она считает необходимым сделать историю цирка более открытой, «чтобы люди сами видели, что ничего плохого в цирке с животными нет».