Эльмир Низамов: София Губайдулина фактически создала свою звуковую вселенную
Каждый композитор старается рождать создать свои музыкальные миры, но Софья Асгатовна не просто создавала их, она создавала свои правила игры, по которым эти миры существуют. Об этом заявил пианист, композитор и заслуженный деятель искусств РТ Эльмир Низамов, говоря про композитора Софью Губайдуллину, которая умерла сегодня на 94-м году жизни.
«Она фактически создала свою звуковую вселенную. Поэтому многим слушателям часто сложно разобраться в ее музыке, но если ты нашел к ней ключ, то перед тобой открывается действительно новый мир. И именно благодаря этому, как мне кажется, ее музыка получила мировое признание», - написал он в соцсетях.
По его словам, он познакомился с музыкой Софьи Асгатовны в 2004 году. В музыкальном училище, в классе специального фортепиано Низамов играл ее «Чакону» для фортепиано.
«Для меня как для юного композитора, исполнение такой новой музыки уже само по себе было радостью. С этой пьесой я впервые приехал в Казань, впервые выступил в стенах Казанской консерватории в ноября 2004 года, на «Piano-форуме». И с тех пор музыка Губайдулиной была рядом. Я слушал, изучал ее. Она во многом повлияла на меня в моих «звуковых» поисках в моих камерных сочинениях консерваторского периода. Особенно в таких как «Миражи», «Солнце, Луна, истина» и т.п. Чуть позже я напишу пьесу Sapiente, как посвящение Софье Асгатовне, где процитирую ту самую Чакону, но в совершенно ином ключе, нежели ее музыка. Этим сочинением я хотел выразить свое отношение к ее музыке», - вспоминает Низамов.
При жизни композитора он виделся с ней дважды.
«Впервые на творческой встрече в Москве, другой раз в Казани. И тогда в Мокве я помню ей задали очень простой, он от этой простоты очень сложные вопрос для любого композитора: «А как вы пишете свою музыку?». Она ответила, что для нее есть два способа написания музыки. Первый: от начала к концу (как дуб растет из желудя), когда ты пишешь от какого-то музыкального импульса, и потом тебе нужно лишь его логично продолжать. Второй: от конца к началу, когда тебе сначала нужно почувствовать, что должен ощутить и почувствовать твой слушатель в конце произведения, и потом ты задумываешься о том, что и как может к этому чувству привести. В конце она добавила, что пишет чаще всего именно «от конца к началу». Именно этот вопрос и этот ответ очень сильно запомнились мне. Она много в жизни делала не так как принято, и писала «неправильную» музыку. Но тем самым показала через свою музыку многогранность и сложность нашего Мира», - вспоминает он.
Низамов также поблагодарил Софью Асгатовну за то, что она подарила миру новые музыкальные смыслы.
«Ваша музыка с нами! И мы будем ее еще много и долго разгадывать, и изучать, и стараться почувствовать то, что вы хотели чтобы мы почувствовали», - добавил заслуженный деятель искусств РТ в посте.