Эльмир Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ за грубый фол в игре с «Уфой»

Защитник подмосковных «Химок» Эльмир Набиуллин получил дисквалификацию на шесть матчей Российской Премьер-лиги за грубый фол на вратаре «Уфы» Александре Беленове в рамках 27-го тура чемпионата.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

«Набиуллин был удалён за грубую игру в этом матче. Мы запросили у "Уфы" медицинские документы по данному вопросу. Получили полное обследование, Набиуллин присутствовал на заседании, также был врач "Уфы" и представитель клуба. За грубую игру, повлёкшую травму соперника и прямое удаление, дисквалифицировать Набиуллина на шесть матчей РПЛ», — заявил Григорьянц.

Стоит отметить, что Эльмир Набиуллин является экс-игроком «Рубина» и воспитанником казанского футбола. В феврале 2018 года защитник перешел в питерский «Зенит» за 4.5 млн евро.

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