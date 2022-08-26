Эльмир Газизуллин и Владимир Кудашев получили звания заслуженных артистов РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил звания заслуженных артистов РТ уфимскому актеру Эльмиру Газизуллину и оперному певцу Владимиру Кудашеву. Соответствующий указ опубликован на сайте руководителя республики.

Артист драмы уфимского татарского театра «Нур» Эльмир Газизуллин удостоен почетного звания «Заслуженный артист Республики Татарстан» «за вклад в развитие театрального искусства».

В свою очередь солист-вокалист Московского театра «Новая опера» имени Колобова Владимир Кудашев, уроженец Казани, отмечен «за вклад в развитие музыкального искусства».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Элвин Грей получил звание народного артиста Татарстана.