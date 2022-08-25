Элвин Грей получил звание заслуженного артиста Татарстана. Об этом певец рассказал после церемонии, прошедшей на Днях татарской культуры в Москве.

Исполнитель поблагодарил фанатов, назвав награждение «общей победой» — своей и слушателей.

«Во время мероприятия „Дни Татарской культуры“ в Москве я был награжден почетным званием „Заслуженный артист Республики Татарстан“», — рассказал он в своем Telegram-канале. Также он анонсировал премьеру новой песни — «Эзли куңел».

Напомним, указ о присвоении почетного звания Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал в конце апреля этого года. Исполнитель был отмечен за вклад в развитие музыкального искусства.