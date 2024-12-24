Елка у «Чаши», горнолыжки и глэмпинги: как провести новогодние каникулы в Татарстане

Как не стать «новогодним великомученником», куда сходить в каникулы с семьей и кто будет следить за безопасностью в республике в праздничные дни, рассказали на брифинге в Доме правительства Татарстана.





Ирада Аюпова анонсировала главные культурные события, которые пройдут в Татарстане в дни новогодних каникул

Фото: prav.tatarstan.ru

Аюпова призывала встать из-за столов и пойти в цирк, театр и к городским елкам

«У Антона Павловича Чехова есть интересный рассказ «Новогодние великомученики». Чтобы не пасть жертвой постоянного присутствия за праздничным столом, обилия еды и питья в конце концов – выходите в общественные пространства, на наши культурные мероприятия, семьями! Мы вас очень ждем», – обратилась к жителям республики министр культуры Татарстан Ирада Аюпова на брифинге в Доме Правительства республики. Он был посвящен праздничным мероприятиям и мерам по обеспечению безопасности в городах и районах РТ во время новогодних каникул.

Аюпова анонсировала главные культурные события, которые пройдут в Татарстане в дни новогодних каникул. Например, Казанский Цирк покажет шоу «Лабирит» – 50 раз. В основе сюжета — произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Над новогодней постановкой Казанский цирк работал вместе с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре и при участии дрессировщика Белорусского госцирка, Заслуженного артиста России Сергея Нестерова.

Казанский Кремль порадует сразу двумя новогодними локациями – Двор Присутственных мест с елкой и ярмаркой и площадка Пушечного двора.

«Щелкунчик» в различных прочтениях – это новогодний тренд в театрах по всей России. Свою версию под названием «Щелкунчик и Новогодний бал» приготовил Татарский государственный академический театр кукол «Экият». Постановка на русском языке рассчитана на зрителей от двух лет и старше.

В 2025 году Национальный музей Татарстана готовится отметить свое 130-летие. По этому случаю в праздничные дни проведут новогодние программы для детей и подростков, стилизованные под путешествия на «машине времени». В том же музее состоится квест-игра «Тайна третьей эпохи» в духе космических путешествий Алисы Селезневой из произведений Кира Булычева.

Ирада Аюпова также пригласила жителей республики в новогодние дни исследовать музеи-завповедники – в Елабуге, в Болгаре, в Чистополе и в Свияжске.

На Республиканскую елку пригласили 17 тыс. детей, каждый увезет с собой подарок из Казани

Республиканская новогодняя елка Раиса Татарстана пройдет завтра, 25 декабря. Ее гостями станут почти 17 тыс. детей,рассказал министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков. Среди них – активисты, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ОВЗ и дети из семей участников СВО.

Ринат Садыков: «Для муниципальных образований подготовлены детские оздоровительные лагеря, чтобы дети смогли разместиться на случае непогоды. Дальние районы уже в пути и сегодня приезжают. Особенно Юго-Восток республики» Фото: prav.tatarstan.ru

«Для муниципальных образований подготовлены детские оздоровительные лагеря, чтобы дети смогли разместиться на случае непогоды. Дальние районы уже в пути и сегодня приезжают. Особенно Юго-Восток республики», – сказал Садыков.

Приготовили сразу два представления в «Татнефть-Арене», чтобы участниками стали как можно больше детей. Их будут кормить на базе школ Казани, а каждый участник получит сладкий подарок.

Сказку-мьюзикл «Каникулы снегурочки» можно будет посмотреть в казанском театре «Созвездие-Йолдызлык», а также в Зеленодольске. В ДК химиков в дни новогодних каникул тоже покажут мьюзиклы.

Молодежные центры и подростковые клубы по всему Татарстану готовят свои мероприятия: мастер-классы, кинопоказы, дискотеки и спортивные игры. 6 тыс. детей проведут каникулы в детских оздоровительных лагерях и пришкольных. «Когда у детей и подростков становится больше свободного времени, наша задача занять их, это как первая мера профилактики безнадзорности и правонарушений», – заявил Садыков.

Следом Садыков анонсировал несколько событий, которые будут интересны молодежи в дни новогодних каникул. Например, 5 января пройдет «Итекфест» – фестиваль ярмарка народного творчества в Кукморе, где можно будет купить знаменитые Кукморские валенки, а на концерте выступят картист татарской эстрад Марат Яруллин и группа «Folk group ZAKARIA».

Иванов рекламировал глэмпинги с чанами с горячей водой и горнолыжки

Казань традиционно в лидерах по популярности у туристов на новогодние праздники, но в этот раз в Татарстане ждут примерно столько же гостей, сколько и по итогам прошлого – 160 тыс. человек. Однако председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов заявил, что в этом году регион в полную силу почувствует эффект от запущенной трссы М-12.

«Загрузка гостиниц в среднем за этот период на сегодняшний день составляет порядка 65-70%, в пиковые даты, с 3 по 5 января, она доходит в некоторых гостиницах до 98%. Это очень высокие показатели», – похвалился Иванов.

Кроме гостиниц. пользуются популярностью глэмпинги. Таких в Татарстане около 54 единицы на 660 номеров. Спрос есть на загодные дома с банями, фурако, то есть чанами с горячей водой.

«Фурако – сейчас модная тема. Побыть на открытом воздухе, полежать, понежиться в чане с горячей водой, с хвоей травами. В общем-то все это будет доступно для гостей и жителей Татарстана», – рекламировал глава Госкомитета.

Татарстан этой зимой может похвалиться пятью горнолыжными комплексами – добавился объект в Мамадышском районе. «Комфортная горнолыжка для тех, кто встает на лыжи, доступные цены, удобные трассы. Есть, где перекусить, а также переночевать», – рассказал спикер.

Школьные каникулы в Татарстане пройдут с 30 декабря по 8 января

Самое долгожданное для школьников время – зимние каникулы, которые официально продлятся с 30 декабря по 8 января. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

В это время будет организована профильная смена «Театральный сезон» в оздоровительных организациях и пришкольных лагерях дневного пребывания. Программа включает мастер-классы с актерами и режиссерами, творческие проекты как итог смены.

«Будут работать пришкольные лагеря дневного пребывания. За последние дни число детей увеличилось. Родители наших ребят хотят, чтобы дети были организованы. Поэтому уже больше 1,3 тыс. детей», – сказала Асадуллина и добавила, что особое внимание уделят 174 детям из семей участников СВО.

Всего в муниципальных районах Татарстана запланировано более 2500 новогодних мероприятий для школьников.

Где лучше главная елка: в Казани или Лондоне?

После открытия главной елки Лондона в Сети появились видео, где украшенное дерево сравнивают с праздничной елью в Дербышках. Казанский вариант выигрывает, а над скудным убранством елки в Лондоне все смеются. Речь об этом зашла и на брифинге в Кабмине Татарстана.

«Я уверен, что елка в Дербышках будет намного красочнее и интереснее выглядеть, но об этом мы скажем вечером 26 декабря, когда запланирвано официальное открытие», – сказал начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

Главная елка Казани открывается этим вечером, 24 декабря. В основу оформления взяли легенду Каюма Насыри «Ак Елан».

«Следующий год – это, конечно, Год зеленой змеи, а у нас Ак Елан, потому что этот символ защищает людей от всех напастей», – рассказал Абзалов.

Подробное расписание спикер посоветовал искать в телеграм канале «Культура Казани», поскольку запланировано более 100 мероприятий на открытом воздухе. Вот несколько из них:

Новогодняя ночь у Центра семьи «Казан» продлится с 22:00 до 3:00 1 января, также будет программа на катке «Черное озеро». Будет возможность в прямом эфире послушать обращение Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова . Еще готовят полюбившися формат народного караоке.

и Раиса Татарстана . Еще готовят полюбившися формат народного караоке. С 1 по 6 января, а также в Старый Новый год 13 января будет программа «Театральный Новый год» на главной елки у «Чаши». Например, покажут «Щелкунчик» и «Бременские музыканты».

По Казани будет курсировать музыкальный фургон «Елан Сэяхэте» со сказочным персонажем Ак Елан. Его можно будет поймать с 1 по 5 января в 15:30 на разных локациях. Маршрут опубликуют в телеграм- канале «Культура Казани».

В Горкинско-Ометьевском лесу 8 января пройдет «Фестиваль незабытых дел» и турнир по снежкам, а также футбол в валенках.

О безопасности в новогодние каникулы

Как сделать так, чтобы новогодняя ночь и праздничные дни прошли без происшествий, рассказали заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Максим Трущин и начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления МВД по Республике Татарстан Евгений Прытков.

По республике будут открыты 113 елочных городков, которые ежедневно посещают 30 тыс. человек. Такие цифры назвал Прытков. В новогоднюю ночь число посетителей общественных пространств переваливает за 120 тыс. человек.

«Мы будем работать в усиленном режиме. В случае осложнения обстановки у нас есть резервы. В новогоднюю ночь будут задействованы более 2,5 тысячи сотрудников МВД», – рассказал он.

Трущин рассказал о том, что с 28 декабря по 9 января средства ГУ МЧС РФ по Татарстану переводятся на усиленный режим работы. С завтрашнего дня, 25 декабря, в регионе начинает действовать особый противопожарный режим. За нарушения требований пожарной безопасности граждан ждут штрафы от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, а на юрлиц – от 400 до 700 тыс. рублей.

Особое внимание следует уделить безопасности при использование пиротехники. В прошлом году произошло три случая, когда жители республики оказались травмированы при использовании петард и фейерверков.

Трущин напомнил о простых нодейственных правилах при использовании электрогирлянд:

не зажигайте свечи вблизи елок и не украшайте их игрушками из легковоспламеняющихся материалов,

не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов из легковоспламеняющихся материалов,

устанавливайте елку на устойчивой подставке на расстоянии от 1 метра от стен и потолка,

ветки и верхушка елки не должны касаться стен и потолка,

не оставляйте без присмотра включенные в сеть гирлянды.

Хоть у каждого спикера бы доклад на свою тему, все сошлись во мнении: главное, чтобы Новый год и праздничные дни прошли интересно, насыщенно и безопасно.