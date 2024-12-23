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В новогодние праздники по улицам Казани запустят музыкальный фургон
По улицам Казани с 1 по 5 января будет курсировать музыкальный фургон «Елан Сэяхэте». Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов.
Он появится на площади у часов на улице Баумана, у торгового центра «Мега» в сквере по улице Мира в Дербышках, в парках «Салават Купере» и «Калейдоскоп». Программа ежедневно будет начинаться в 15.30 в разных локациях.
«Молодые артисты Казанского института культуры покажут спектакль, порадуют новогодним диджей-сетом и разыграют подарки», – уточнил Абзалов.
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