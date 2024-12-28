Елка для детей героев: 159 юных актанышцев получили сладкие подарки от Когогиной

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе РТ состоялась новогодняя елка для детей, чьи отцы участвуют в спецоперации. Мероприятие прошло в районном Дворце культуры имени Альфии Авзаловой и собрало множество ребят, которые пришли насладиться атмосферой праздника.

Глава района Ленар Зарипов поздравил юных участников с наступающим Новым годом и пожелал им радости и волшебства. В своем обращении он отметил мужество и самоотверженность их родителей, защищающих мир и спокойствие на полях сражений.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Дорогие ребята! Уважаемые мамы и жены наших героев! От всей души поздравляю вас с Новым годом. Ваши отцы мужественно сражаются, не щадя себя. Желаем им крепкого здоровья и благополучия, а вам — радостных моментов и успехов в учебе», — сказал Зарипов.

После теплых слов поздравления ребята стали зрителями волшебного театрализованного представления «Камил и Камила», где они могли танцевать, петь и участвовать в интерактивных играх.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Праздничное настроение дополнили подарки, которые были вручены детям от депутата Госдумы Альфии Когогиной. В общей сложности 159 юных актанышцев получили сладкие подарки от парламентария.

Когогина активно поддерживает земляков, участвующих в СВО, и в преддверии новогодних праздников подготовила для ребят героев приятные сюрпризы.

«Мы искренне благодарим нашего доброго депутата за поддержку и заботу!» — отметили организаторы мероприятия.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Таким образом, новогодняя елка стала не только праздником для детей, но и важным напоминанием о мужестве и самоотверженности их родителей.

В атмосфере волшебства и тепла все присутствующие смогли почувствовать единение и поддержку друг друга в это непростое время.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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