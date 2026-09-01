news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 сентября 2026 10:01

Елизавета Андреева продолжит карьеру в академии Татьяны Навки

Читайте нас в
Телеграм
Елизавета Андреева продолжит карьеру в академии Татьяны Навки
Фото: телеграмм-канал «Наши Надежды»

Фигуристка Елизавета Андреева покинула группу Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки, сообщается в Telegram-канале академии «Наши Надежды».

Ранее мы сообщали, что 16-летняя спортсменка приняла решение об уходе из «Хрустального» в конце прошлой недели.

Андреева — многократный призер этапов Гран-при России, в сезоне-2024/25 она стала четвертой на первенстве страны среди юниоров. Прошлый сезон фигуристка пропустила из-за проблем со здоровьем.

#фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

ВТБ: в 2026 году потребкредиты обгонят ипотеку и авто по темпам роста

31 августа 2026

Четверых мигрантов задержали после падения девушки с 5-го этажа в Казани

31 августа 2026
Новости партнеров