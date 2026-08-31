«Не оскорбила ни словом». Фигуристка Андреева - о своем уходе от Тутберидзе

Фото: @ Михаил Шаров / fsrussia.ru

Российская фигуристка Елизавета Андреева поблагодарила болельщиков за поддержку после новости об уходе из группы Этери Тутберидзе и заявила, что намерена продолжить карьеру. Однако нового тренера она пока не выбрала.

«Мне тоже было жаль. Совместно со штабом принято решение, что наши пути расходятся на этом этапе. Я не оскорбила ни одним словом. Мы приняли совместное решение. На данном этапе совместная работа не получится», — написала Андреева в своём Telegram-канале.

Фигуристка также призналась, что очень ценит поддержку болельщиков и нуждается в ней сейчас как никогда.

«Спасибо огромное за поддержку. Сейчас она мне очень важна. Мне важно поверить снова в себя и найти силы идти дальше. Я не знаю пока, куда пойду. Я решила, что не заканчиваю точно. Я целый год мечтала выйти на лед, и я это сделала. Ещё месяц назад я пыталась доказать, что я жива как спортсменка», — добавила она.

Напомним, что Андреева тренировалась в группе Тутберидзе с 2021 года. В прошлом сезоне она стала бронзовым призёром чемпионата России.