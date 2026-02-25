Ели, сосны и ясени: татарстанские лесники защитят поля от эрозии

В этом году лесники Татарстана посадят защитные лесные насаждения на сельскохозяйственных землях. Лесополосы защитят поля от эрозии. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Эти лесополосы очень важны – они защищают поля от эрозии, задерживают снег зимой, сохраняют влагу в почве и служат естественным барьером для ветров. Точные объемы этих работ мы определим немного позже. Кроме того, запланировано компенсационное лесовосстановление на площади 250 га. Работы будут выполнены арендаторами, использующими леса для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ и других нужд», – рассказал он.

Согласно законодательству, арендаторы обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.

По данным Кузюрова, в Татарстане высаживаются саженцы основных лесообразующих пород – ели, сосны, лиственницы, дуба, березы и ясени. Они адаптированы к нашим климатическим условиям.

Подробнее о посадке лесных культур, законодательных новшествах в лесной отрасли в 2026 году, выплатах для молодежи, использовании дронов для выявления нарушителей читайте в интервью Кузюрова «Татар-информу».