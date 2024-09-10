Перформанс с мистерией Булгакова и файер-шоу: «Пастернаковские чтения» приедут в Казань

Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района

В пятницу, 13 сентября, в казанском парке Черное озеро пройдёт музыкально-поэтический перформанс «Рукописи не горят». Он предварит Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения», который состоится с 20 по 22 сентября в Менделеевске.

На площадке парка диджеи представят специальный музыкальный сет с архивными аудиозаписями Бориса Пастернака, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Дополнят мотив будущего фестиваля молодые поэты, которые в режиме открытого микрофона смогут представить свои произведения.

В этом году фестиваль, который пройдёт в Менделеевске 20-22 сентября, посвящен не только Пастернаку, но и его современникам. Большое место в программе занимает творчество Михаила Булгакова, особенно роман «Мастер и Маргарита». Поэтому вечер пройдёт в особом оформлении «Рукописи не горят» — зрителей ждёт эффектный перформанс с участием профессиональных организаторов файер-шоу. Символично, что мистерия Булгакова на время оживет именно в пятницу 13-го.

Вход на мероприятие свободный. Начало запланировано на 18 часов.