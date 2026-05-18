Елена Вяльбе вошла в президиум Федерации лыжного спорта и сноуборда России

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экс-президент ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) Елена Вяльбе стала членом президиума Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР). Об этом сообщает «Матч-ТВ».

В начале текущей недели в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФЛГР, в ходе которой делегаты проголосовали за переименование организации в ФЛССР, которая объединит под собой все лыжные федерации (фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье).

Ранее стало известно, что депутат Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв по итогам общего голосования официально был избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России на четыре года.

Также в президиум вошли бывшие президенты других лыжных федераций: Дмитрий Дубровский (Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России), Леонид Мельников (Федерация горнолыжного спорта России), Денис Тихомиров (Федерация сноуборда России), а также бывший биатлонист, чемпион мира и призер Игр Николай Круглов и олимпийский чемпион Александр Легков.