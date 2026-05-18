Свищёв официально возглавил Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России

Депутат Госудумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв по итогам общего голосования официально взошел на пост председателя Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Информацию об этом разместила пресс-служба ФЛГР в своем официальном телеграм-сообществе.

«Лыжное сообщество поздравляет Дмитрия Александровича Свищёва с избранием и желает успешной работы, эффективной реализации инициатив, укрепления региональной системы и дальнейшего развития лыжных видов спорта и сноуборда в Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы ФЛГР. Известно, что кандидатура Свищëва избрана на четыре года.

Ранее Дмитрий Свищёв возглавлял Федерацию кёрлинга России (с 2010 по 2026 гг.), а также является вице-президентом Федерации фристайла России и членом исполкома ОКР (Олимпийского комитета России).