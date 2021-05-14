Елена Вяльбе: Татарстан среди всех регионов – самая стабильная команда

Президент федерации лыжных гонок России, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр по лыжным гонкам Елена Вяльбе приняла участие в пресс-конференции по итогам лыжного сезона в Татарстане, которая состоялась сегодня в АО «Сетевая компания». Вяльбе высоко оценила выступление местных лыжников.

«Несмотря на сложности сезона, татарстанские спортсмены выступали стабильно, принимали участие во всех стартах очень большой командой. Уже не первый год позитивная динамика прослеживается. Желание быть не на втором месте, а на первом, наверняка, у руководителей федерации лыжных гонок республики есть. С другой стороны, есть и куда стремиться. Но в целом я могу сказать, что Татарстан среди всех регионов – самая стабильная команда. На мой взгляд – оценка "пять"», – заявила Елена Вяльбе.

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что бюджет федерации лыжных гонок Татарстана планируется увеличить.