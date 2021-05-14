Ильшат Фардиев заявил о том, что бюджет федерации лыжных гонок Татарстана будет увеличен

Пандемия коронавируса не повлияла на финансирование и размер бюджета федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана. Об этом сегодня заявил президент федерации, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев на пресс-конференции по итогам лыжного сезона-2020/2021.

«Бюджет (федерации лыжных – Прим. Т-и) каким был, таким и остался, но сейчас мы ведем разговоры о том, что надо увеличить бюджет. Потому что то, что было четыре года назад и сейчас – это совершенно другая ситуация. Конкуренция в лыжном спорте огромная внутри страны», – рассказал Фардиев.

Напомним, что в командном зачете чемпионата России 2021 сборная Татарстана набрала 3486 очков и заняла первое место, опередив Тюменскую область (2689 очков), Архангельскую область (1654 очка) и Республику Коми (1573 очка). Таким образом, татарстанские лыжники повторили успех 2019 года и стали двукратными чемпионами России.

«Почему Татарстан выиграл чемпионат? Потому что это семейная команда с командным духом. Каждый из лыжников выступал за свой регион, за нашу республику», – прокомментировал Фардиев соревновательные успехи татарстанских лыжников на внутренней арене.

По словам главы федерации, Татарстан не отступит от своих передовых позиций в стране. Для нужд спортсменов планируется закупить достаточно большое количество оборудования.

«Есть необходимость в закупке инвентаря. Он необходим спортсменам в большом количестве. Мы ставим задачу каждому спортсмену купить 8-10 пар лыж. Команда у нас достаточно большая и я думаю, что возможно и этого окажется мало. Лыжи дорогие, но инвентарь надо покупать. Ведь если мы говорим, что работаем на уровне чемпионов страны, то, по-другому невозможно жить и работать», – заявил президент федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана.