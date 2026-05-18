Елена Вяльбе: «Особенно впечатлил Савелий Коростелев»

Экс-президент ФЛГР (Федерации лыжных гонок России), а в настоящем член президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) Елена Вяльбе заявила во время отчетно-выборной конференции в Москве, что в прошедшем сезоне ее больше всего впечатлил лыжник Савелий Коростелев.

«После четырехлетнего перерыва российские лыжники вернулись в нейтральном статусе. Несмотря на все ограничения, они показали достойный результат. Особенно впечатлил Савелий Коростелев», – цитирует Вяльбе ТАСС.

Отметим, что 22-летний лыжник представляет Республику Татарстан во всероссийских соревнованиях. Ранее сообщалось, что Савелий Коростелев вместе с Дарьей Непряевой получит звание мастера спорта международного класса. Оба лыжника в прошедшем сезоне 2025/26 получили нейтральный статус и выступили в Кубке мира и в Олимпийских играх.

Лучший результат на международных стартах Коростелев показал в Кубке мира в Лахти, завоевав бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Во время зимней Олимпиады-2026 его наивысшим достижением стало четвертое место в скиатлоне (10+10 км).