Коростелев и Непряева получат звание мастеров спорта международного класса

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, представляющие Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, в скором времени получат звания мастеров спорта международного класса. Об этом было объявлено накануне, во время отчетно-выборной конференции в Москве.

Со слов экс-президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), а в настоящем члена президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) Елены Вяльбе, заявки на обоих лыжников находятся в статусе оформления.

«Савелий Коростелев и Дарья Непряева находятся в статусе оформления звания мастера спорта международного класса», – приводит слова Вяльбе ТАСС.

В прошедшем сезоне 2025/26 оба лыжника получили нейтральный статус и выступили на этапах Кубка мира и Олимпиаде. Наивысшим достижением российских атлетов стали результаты на Кубке мира в Лахти в гонке на 10 км классическим стилем. Непряева заняла четвертое место, а Коростелев стал обладателем бронзовой медали.