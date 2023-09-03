Елена Малышева назвала медицину Татарстана одной из лучших в России

Елена Малышева

Скриншот видео Первого канала

Система здравоохранения Татарстана является одной из лучших в России. Об этом заявила ведущая программы «Здоровье» на Первом канале Елена Малышева, комментируя результаты уникальной операции по лечению расслоения аорты в БСМП Набережных Челнов.

Гостями передачи стали хирурги Рамис Якубов, Марат Шарафутдинов, Рашид Садыков и их пациент Азат Заляев. Бывший больной рассказал, что, после завершения операции он сначала понял, что нормально слышит, а затем — что жив и здоров. Впоследствии ему удалось вернуться к обычной жизни.

«Мне очень повезло, что я попал в их руки, только они могли меня спасти», — констатировал Заляев. «Сто процентов», — согласилась с ним ведущая и перешла от локальных замечаний к общим наблюдениям.

«Я хорошо знаю медицину Татарстана. Она прекрасна, это одна из лучших вообще систем здравоохранения в России. И я просто счастлива, что <...> не в столицах, а в Набережных Челнах, а это даже не столица Татарстана, так здорово устроена работа докторов», — резюмировала Малышева, подводя итоги этого эпизода программы.