Елена Кузьмичева: Важно помнить о подвиге участников Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Важно помнить о подвиге участников Великой Отечественной войны, которые неимоверными усилиями завоевали Великую Победу. Об этом заявила журналистам председатель Федерации профсоюзов РТ и депутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева.

«День Победы — самый главный праздник нашей страны. И я поздравляю всех татарстанцев», — сказала парламентарий.

Кузьмичева подчеркнула, что труженики тыла внесли большой вклад в Победу. «Предприятия республики работали, обеспечивали всем необходимым фронт. Победа ковалась и на фронте, и в тылу», — отметила она.

Депутат добавила, что сейчас Россия испытывает трудности, но «ее жители сплоченно защищают рубежи своей Родины».

«Профсоюзный актив никогда не остается в стороне, мы посетили ветеранов, пригласили их на торжественные мероприятия. Сотрудники предприятий отправляют гуманитарную помощь в зону СВО», — заметила она.

Сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вместе с депутатами возложил цветы и памятные венки на Архангельском кладбище в Казани.