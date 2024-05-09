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Елена Кузьмичева: Важно помнить о подвиге участников Великой Отечественной войны
Важно помнить о подвиге участников Великой Отечественной войны, которые неимоверными усилиями завоевали Великую Победу. Об этом заявила журналистам председатель Федерации профсоюзов РТ и депутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева.
«День Победы — самый главный праздник нашей страны. И я поздравляю всех татарстанцев», — сказала парламентарий.
Кузьмичева подчеркнула, что труженики тыла внесли большой вклад в Победу. «Предприятия республики работали, обеспечивали всем необходимым фронт. Победа ковалась и на фронте, и в тылу», — отметила она.
Депутат добавила, что сейчас Россия испытывает трудности, но «ее жители сплоченно защищают рубежи своей Родины».
«Профсоюзный актив никогда не остается в стороне, мы посетили ветеранов, пригласили их на торжественные мероприятия. Сотрудники предприятий отправляют гуманитарную помощь в зону СВО», — заметила она.
Сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вместе с депутатами возложил цветы и памятные венки на Архангельском кладбище в Казани.
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