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Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятникам воинов на Архангельском кладбище Казани
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и депутаты сегодня возложили цветы и памятные венки на Архангельском кладбище в Казани. Они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Церемония прошла в центральной части Архангельского кладбища. Сначала ее участники возложили цветы к памятнику Солдата-освободителя. Здесь же почетный караул дал троекратный залп в воздух, прозвучали гимны России и Татарстана. Затем парламентарии прошли к памятнику воинов-интернационалистов, к которому тоже возложили цветы.
На мероприятие пришли и ветераны Великой Отечественной войны. Общаясь с ними, Мухаметшин рассказал о своем отце, который ушел на фронт в 1942 году и вернулся в 1945-м.
«Сейчас его уже нет в живых. У супруги отец тоже участник Великой Отечественной войны. Мы с женой собираемся поехать и возложить цветы на могилы наших отцов», – подчеркнул он.
В беседе с журналистами глава татарстанского парламента отметил, что День Победы – важный праздник для России, а также ряда европейских стран.
«9 мая был провозглашен День Победы и завершилась Великая Отечественная война. В этот день мы отдаем дань памяти, уважения и признания всем участникам той войны. На многих кладбищах захоронены воины, наши отцы и деды, ковавшие эту Победу», – заявил он.
Председатель Госсовета добавил, что почти в каждой семье есть участники Великой Отечественной войны. «К сожалению, много тех, кто не вернулся с фронта. Я признателен и благодарен нашему народу, защищавшему Родину. Мы будем передавать из поколения в поколение славу об их подвиге, память о наших героях. Это наш святой долг», – сказал он.
Мухаметшин также поздравил всех татарстанцев с Днем Победы.
Фото: пресс-служба Госсовета РТ
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