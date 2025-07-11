Елена Глухарева: «Рустам Минниханов чувствует ритм жизни Татарстана»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выступая на фестивале добрососедства «Наш двор» в казанском парке «Калейдоскоп», член Штаба общественной поддержки, депутат Казанской городской Думы, директор лицея №35 Елена Глухарева назвала социальную политику действующего Раиса Татарстана Рустама Минниханова фундаментом высокого качества жизни в республике. Она также подчеркнула его личную вовлеченность в заботу о жителях.

Начав выступление с теплых слов о Приволжском районе Казани, где она живет и работает, Глухарева сразу обозначила главный, по ее мнению, вектор развития региона. «Наш Татарстан – прекрасный, замечательный край, мы все живем в сильной, стабильной республике, и всё для этого делается», – заявила спикер.

Отвечая на вопросы журналистов о ключевых инициативах Рустама Минниханова, помимо благоустройства, Глухарева сделала акцент на масштабной социальной поддержке. «В Татарстане создана одна из сильнейших мер социальной поддержки в России – 62 проекта социальной поддержки направлено на людей, на население, чтобы нам стало жить более комфортно, удобно», – заметила она.

Общественница перечислила ключевые направления:

– поддержка семей – проекты для малообеспеченных семей;

– инвестиции в будущее – программы по образованию, для детей, по здравоохранению, включая обеспечение доступности медицинской помощи и помощь онкобольным детям;

– забота о военнослужащих – это проекты, которые направлены для участников специальной военной операции (58 из 62 инициатив – региональные);

– инфраструктура для здоровья – ремонт столовых, спортивных залов и площадок в образовательных учреждениях, что напрямую влияет на здоровье и активность детей.

Елена Глухарева также подтвердила продолжение программы благоустройства. «Проект «Наш двор» не заканчивается, он дальше будет развиваться и набирать обороты. Вот эти идеи добрососедства перерастают в большой проект, который тоже направлен на жизнь наших людей. Это самое важное», – сказала она

Завершила свое выступление Елена Глухарева личной оценкой роли Рустама Минниханова: «Наш край стабильный, сильный, красивый. И он у нас такой благодаря нашему сильному лидеру – Рустаму Нургалиевичу Минниханову! Он человек, который чувствует ритм жизни Татарстана, он присутствует во всех его сферах, он заботится о каждом человеке».