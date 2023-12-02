Электронные медкарты станут обязательными в России с 2024 года

В 2024 году в России начнется обязательный переход на электронные медицинские карты. Это поможет формированию единого ресурса данных пациентов и трансформации всего здравоохранения, уверен глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Отказ от бумаги — это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента», — цитирует ТАСС его выступление на конгрессе «Национальное здравоохранение» на полях выставки-форума «Россия».

Мурашко отметил, что врачебный почерк уже стал постоянным атрибутом анекдотов — электронная медкарта решит в том числе и эту проблему.

Ранее стало известно, что министр посетил стенд Татарстана на выставке. Сегодня, напомним, в пяти павильонах ВДНХ развернулся День республики, в котором приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, татарстанские и федеральные политики, звезды, спортсмены и другие гости.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что за время работы площадку посетит Президент РФ Владимир Путин.