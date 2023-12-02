Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Электронные медкарты станут обязательными в России с 2024 года
В 2024 году в России начнется обязательный переход на электронные медицинские карты. Это поможет формированию единого ресурса данных пациентов и трансформации всего здравоохранения, уверен глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Отказ от бумаги — это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента», — цитирует ТАСС его выступление на конгрессе «Национальное здравоохранение» на полях выставки-форума «Россия».
Мурашко отметил, что врачебный почерк уже стал постоянным атрибутом анекдотов — электронная медкарта решит в том числе и эту проблему.
Ранее стало известно, что министр посетил стенд Татарстана на выставке. Сегодня, напомним, в пяти павильонах ВДНХ развернулся День республики, в котором приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, татарстанские и федеральные политики, звезды, спортсмены и другие гости.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»