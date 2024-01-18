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Электромобилям продлен бесплатный проезд по платным трассам в России
В 2024 году для электромобилей сохранится бесплатный проезд по платным участкам федеральных трасс. Льгота предоставляется физическим лицам в рамках федпроекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», сообщает Правительство России.
«Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января», — заявил вице-премьер Андрей Белоусов.
Таким образом, владельцы электрокаров смогут бесплатно проехать по участкам трасс М1, М3, М4, М11, М12, ЦКАД, северному обходу Одинцова.
В Правительстве объяснили, что решение принято, чтобы простимулировать приобретение такого вида транспорта. Только за последний год в регионах, прилегающих к платным трассам, число электроавтомобилей выросло на 70%, в других субъектах — на 40%.
Благодаря этому, в свою очередь, повысился интерес бизнеса к развитию зарядной инфраструктуры.
В конце 2023 года стало известно, что Кабмин Татарстана продлил и расширил субсидии на зарядную инфраструктуру для электрокаров.
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