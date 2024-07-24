Электрокары «Атом» планируют производить и продавать в Китае

Электроавтомобиль «Атом» хотят производить и продавать в Китае. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и АО «Кама», которые работают над электрокаром, уже договорились привлечь в проект международную корпорацию из КНР - XY Group («Сюань Юань»). Также в Китайской республике планируют создать R&D-центр, пишет «Интерфакс».

В рамках партнерство стороны хотят продвинуть «Атом» на китайском рынке, а также найти в Харбине промплощадки и мощности для локализации производства. Еще в планах: создать вместе центр исследований и разработок в Китае.

«Локализация производства электромобиля "Атом" в Китае поддерживает выход российской компании на глобальный уровень, что для фонда как инвестора проекта является одним из ключевых приоритетов. Партнерство с XY Group также откроет дополнительные технологические возможности для проекта и в перспективе даст "Атому" доступ к крупнейшему мировому автомобильному рынку», - поделился генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Также, по словам исполнительного президента корпорации XY Group Сюэ Хайлуна, электромобильность технологична и имеет рыночные перспективы. Он отметил, что АО «Кама» является разработчиком первой российской платформы для электромобилей и хочет запустить серийное производство «Атома» в 2025-м. У КНР и РФ есть большое пространство для совместного сотрудничества в этой области. XY Group готова работать с Россией, чтобы развивать и создавать лучшее будущее по индустрии электромобилей, сказал топ-менеджер.

Напомним, в мае 2024-го в Харбине открылось представительство Фонда. Одна из главных его задач - промышленная кооперация и продвижение компаний России на рынке КНР. В июне фонд докладывал, что планирует инвестировать в «Атом» 2 миллиарда рублей. XY Group в июле также сообщала, что проводит переговоры с руководителями АО «Кама» и представителями РФПИ. К слову, их делегация уже «гостила» на «Москвиче». Среди соинвесторов проектной компании электрокара «Атом» есть также КАМАЗ, Росатом и Kaspersky с РФПИ.

XY Group - частная транснациональная корпорация. Ее создали в Китае в 1988-м. Работает, в частности, в России и странах СНГ, а также имеет филиалы и представительства в США, Германии, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и других регионах. Группа занимается международной торговлей, реализует ЕРС-проекты «под ключ», работает в строительстве для энергоотрасли, строит инфраструктуру, реализует проекты высокотехнологичных производств.