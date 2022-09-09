Электричка Казань – Канаш возобновила прежний маршрут движения

Электричка сообщением Казань – Канаш начала курсировать по прежнему расписанию. Ранее маршрут следования поезда был сокращен до станции Свияжск, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Пригородный поезд №6351 со станции Казань отправится в 4 утра и прибудет на станцию Канаш в 6.43», – отметили в министерстве.

Маршрут был сокращен 12 августа. В частности, электричка ходила сообщением Свияжск – Канаш по действующему расписанию (с 4.57 до 6.43), а на участке Казань – Свияжск поезд отменили.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что расписание движения пригородного поезда №6102 сообщением Канаш — Казань изменится 13 и 15 сентября.