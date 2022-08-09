В Татарстане изменится расписание трех электричек и сократится маршрут одного поезда

Порядок движения четырех пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится в августе. Кроме того, будет выведена из расписания электричка из Свияжска в Казань, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Пригородный поезд № 6308 сообщением Свияжск – Казань с 12 августа выводится из расписания», – отметили в пресс-службе.

Маршрут следования пригородного поезда № 6351 из Казани в Канаш сократится тоже с 12 августа. В частности, электричка будет ходить сообщением Свияжск – Канаш по действующему расписанию (с 4.57 до 6.43), а на участке Казань – Свияжск поезд отменяется.

В связи с этим изменится расписание трех пригородных поездов. Так, с 11 августа поезд № 6360 из Канаша в Казань будет отправляться в 17.30 и прибывать в 20.28. С 12 августа электричка № 6366 сообщением Албаба – Казань будет отъезжать в 17.00 и прибывать 19.02, а поезд № 6480 из Паратска в Бирюли начнет курсировать в 16.57 и приезжать в 18.47.