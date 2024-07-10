Ельцин предупреждал Клинтона о «большой ошибке» из-за операции в Югославии

Военная кампания НАТО против Югославии стала «большой ошибкой». Об этом 19 апреля 1999 года в первом после начала операции разговоре заявил Президент России Борис Ельцин своему американскому коллеге Биллу Клинтону. Это следует из рассекреченной стенограммы их переговоров, которую опубликовал Архив национальной безопасности США (DNSA).

«События последних нескольких недель подтверждают, что США и НАТО допустили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия этого шага. [Президент Югославии Слободан] Милошевич никогда не капитулирует. Вместо решения гуманитарной проблемы произошла гуманитарная катастрофа, а американо-российским отношениям нанесен значительный ущерб», — заявил Ельцин.

Президент РФ также признался, что впервые столкнулся со столь сложной проблемой. В связи с этим он заметил, что «антиамериканские и антинатовские настроения в России продолжают лавинообразно расти» и что это очень его беспокоит.

Из слов Ельцина следует, что на него давят, требуя помочь властям Югославии. В особенности, добавил он, на поставках оружия, военном вмешательстве и «войне в Европе и во всем мире» настаивают представители КПРФ. Российский лидер подчеркнул, что «абсолютно против этого», но его «возможности противодействовать этим требованиям ограничены».

В свою очередь Клинтон в разговоре обратил внимание на центральную роль России в возможном решении конфликта и призвал Ельцина к сотрудничеству для реализации плана по урегулированию. «Борис, он (план — прим. Т-и) не сработает, если Россия не сыграет военную и политическую роль, а албанцы и сербы не поверят в подлинности [мирной] формулы и непоколебимость границ Сербии (США признали независимость Косова в 2008 году — прим. Т-и)», — сказал Президент Соединенных Штатов.

«Удивительно, но разговор заканчивается на очень дружественной, даже теплой ноте <...>», — замечают публикаторы документа. Речь идет о моменте, когда Ельцин выражает готовность сотрудничать с США для разрешения кризиса.