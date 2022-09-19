Клинтон рассказал, что обсуждал с Ельциным перспективы вхождения России в НАТО

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон обсуждал с первым Президентом России Борисом Ельциным перспективы членства РФ в НАТО. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Я предлагал России не только специальное партнерство, но и перспективы членства в НАТО в дальнейшем <…>», — заметил 42-й Президент США.

По словам Клинтона, он исходил из того, что в будущем крупнейшими угрозами безопасности станут неправительственные организации, авторитарные государства и возможность попадания оружия массового поражения в руки террористических групп.

Кроме того, политик заметил, что в ходе одной из встреч спросил у Ельцина, верит ли тот, что США могут нанести удар по России с территории военной базы в Польше. Российский лидер ответил, что сам он так не считает, но многие в его стране «полагают так из-за исторической памяти относительно Наполеона и Гитлера».

Тогда Клинтон признал наличие такой исторической памяти, но добавил, что и представления о России опираются на знания о политике Ивана Грозного, Петра I и Екатерины II. Теперь же он особо подчеркнул, что США и НАТО не собирались угрожать РФ.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что спрашивал у Клинтона в 2000 году, как США отнесутся к возможному вступлению РФ в НАТО, но столкнулся с «весьма сдержанной» реакцией.