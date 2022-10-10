ЕлАЗ создал из отечественных комплектующих автогрейдер с 3D-оборудованием

Елабужский автомобильный завод выпустил автогрейдер с 3D-оборудованием, который почти полностью состоит из отечественных комплектующих. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Буквально три дня назад с конвейера ЕлАЗа вышел первый автогрейдер с 3D-оборудованием, который собран из российских частей, кроме одного чипа — он корейский. Четыре месяца занял этот процесс», — рассказал глава Миндортранса.

По словам Ханифова, автогрейдер будет представлен на Международной специализированной выставке «Дорога», которая пройдет с 12 по 14 октября в «Казань Экспо».

«Следующий объект — бульдозер. Ребята говорят, что справятся уже за два месяца», — подчеркнул министр.

Глава Миндортранса также заявил, что белорусские дорожники участвуют в строительстве автомобильной дороги Шали — Бавлы в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».