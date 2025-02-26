Елабужский район стал лидером социально-экономического развития Татарстана

По итогам 2024 года Елабужский район занял первое место в рейтинге социально-экономического развития среди муниципалитетов Татарстана. Об экономических показателях на отчетной сессии доложил глава района Рустем Нуриев.

Так, объем отгруженной продукции достиг 504 млрд рублей. По словам Нуриева, особая роль в этом принадлежит ведущим предприятиям района. Он выразил благодарность руководителям компаний ОЭЗ «Алабуга» (Тимуру Шагивалееву), «Эссен продакшн АГ» (Леониду Барышеву), НГДУ «Прикамнефть» (Игорю Михайлову).

Несмотря на сложные экономические условия, в районе открываются новые производства, среди них «Август-Полимер», «Вагнермайер Руссланд», «Интэко Тюбинг», «Тексфлор». В 2024 году ОЭЗ «Алабуга» заключила соглашения с 8 новыми инвесторами.

Успешно продолжают работу ПО «ЕлАЗ», завод «МТЗ-Татарстан», «Татнефть-Пресскомпозит» и «НЭК».

За 9 месяцев прошлого года объем инвестиций предприятий района составил 69,3 млрд рублей, что позволило Елабуге занять 4-е место в Татарстане.

«Отдельного внимания заслуживает частная промышленная площадка «Производственная база», где ключевым резидентом является предприятие «Давн». Основанное в 2022 году, по итогам 2024 года оно достигло выручки 3,5 млрд рублей, а в 2025 году планирует увеличить этот показатель до 5 млрд рублей. В этом году на площадке появился новый резидент – предприятие «Точпром», – доложил глава.

Для поддержки малого и среднего бизнеса в районе была предоставлена грантовая поддержка в размере 7 млн рублей. Победителями стали 14 предпринимателей, их проекты получили финансирование на развитие.

Грантовая поддержка МСП до 2025 года была предусмотрена национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», с 2025-го помощь предусмотрена новым нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях района выросла до 119 тыс. рублей.