Елабужский музей-заповедник в «Ночь музеев» посетило более 8 тыс. человек

Во время акции «Ночь музеев», прошедшей 15 мая, Елабужский музей-заповедник посетило более 8 тыс. человек со всей России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Елабужского района РТ.

«В проектах акции, проходивших в музее, приняли участие более 5 тыс. гостей из Елабуги, Челнов, Казани, Нижнекамска, Менделеевска, Зеленодольска, Бугульмы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и одного из городов Хакасии. Всего же в этот день музеи заповедника приняли больше 8 тысяч посетителей со всей России, в том числе прибывших на теплоходах „Михаил Кутузов“ и „Княжна Виктория“», — говорится в сообщении.

С шести часов вечера до полуночи в музейно-выставочных объектах состоялись 10 интерактивных программ, среди которых театрализованные экскурсии, квесты и мастер-классы. Например, Дом-музей И.И. Шишкина представил программу «В гостях у Шишкиных». Ее посетители окунулись в атмосферу купеческого быта второй половины XIX века и познакомились с историей шишкинской семьи.

Помимо этого, Литературный музей М.И. Цветаевой и Библиотека Серебряного века провели программу «Через тернии к звездам», посвященную 60-летию первого полета человека в космос. Таким образом, каждый из объектов Елабужского музея-заповедника представил свою особую программу, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Елабугу прибыл первый в этом году теплоход с туристами.