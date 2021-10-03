Елабужский музей-заповедник представил обновленные экспозиции в Турции

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района РТ

Творческая группа Елабужского государственного музея-заповедника представила обновленные посвященные культуре татарского народа экспозиции в двух городах Турции. Первая экспозиция размещается в составе комплекса тюркоязычных народов в городском парке Стамбула «Топкапы», вторая — в Эскишехире. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.

«Это постоянные стационарные музейные экспозиции. Они созданы специально для Стамбула и Эскишехира. В общей сложности выставки включают более 600 экспонатов», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

Два выставочных пространства были созданы музеем-заповедником в 2012-м и 2013 годах. Поэтому перед реэкспозицией сотрудники заповедника пересмотрели идейные, концептуальные и художественные решения и включили в них новые информационные технологии.

В выставочных пространствах отражена история татар, культурные и исторические точки соприкосновения татарской диаспоры в Турции и современного татарского этноса на территории Татарстана, который в экспозициях показан как самобытный регион, один из успешных субъектов России. Гости выставок ознакомятся с моделями выпускаемой техники и рекламной продукцией промышленных предприятий Татарстана, изделиями декоративно-прикладного искусства. Посетители могут увидеть посуду, одежду, обувь, предметы быта и интерьера, мебель, украшения и многое другое. Гости выставки не просто познакомятся с культурой татар, но и узнают обо всех сферах жизни Татарстана, включая экономику, молодежную политику или спорт.

Музей в Стамбуле включает разделы «История», «Современность» и уличную экспозицию на веранде «Татарский дворик». Здесь посетители могут узнать об исторических периодах развития Татарстана — Волжской Булгарии, Казанском ханстве, развитии края в составе российского государства. В разделе о современном Татарстане представлена информация о важнейших производственных брендах, сельском хозяйстве, образовании, спортивных объектах и событиях, учреждениях культуры и многом другом.

Экспозиция в Эскишехире транслирует уникальность, самобытность, сохранность историко-культурного наследия татарского народа. Здесь представлена история переселения поволжских татар и дальнейшего развития этой этнической группы. Обо всем этом рассказывают два раздела — «Татары-мухаджиры и традиции гостеприимства» и «Современность и наследие».

Работы по организации выставок были реализованы во исполнение Перечня поручений Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова по итогам визита в Турецкую Республику в мае 2019 года, а также при поддержке Министерства культуры РТ и полномочного представительства РТ в Турции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге открылась выставка о Некрасове, доступная обладателям «Пушкинской карты».