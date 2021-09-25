В Елабуге откроется выставка о Некрасове, доступная обладателям «Пушкинской карты»

1 октября в выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоится открытие выставки «Некрасов. Три реки» из собрания Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» (Ярославская область). Экспозиция посвящена 200-летию со дня рождения поэта и писателя.

«Выставку можно будет посетить по „Пушкинской карте“. Сейчас мы загружаем в программу как проект „Пушкинской карты“», — уточнил источник.

Экспозиция включает четыре раздела: «Истоки», «Водоворот», «Берега», «Устье», которые обращаются к наследию Николая Некрасова, передают ритм жизни поэта и прозаика, освобождают от стереотипов восприятия его личности и демонстрируют пример служения своему делу.

На выставке гости познакомятся с фотографиями и планами исторических зданий, книгами разных лет, номерами литературного журнала «Современник», портретами современников Некрасова, его письмами.

Во втором зале посетителям представят фотовыставку «Карабиха: вчера и сегодня», открывающую интересные страницы жизни из жизни Некрасова, связанные с Ярославским краем. Интересным дополнением к экспозиции станет квест-игра, которая сделает знакомство с личностью писателя более увлекательным и простым.

Начало выставки — в 14.00. «Двери выставки будут открыты до 8 ноября», — уточнили в пресс-службе ЕГМЗ.