Елабужский Дворец культуры расширил список мероприятий по «Пушкинской карте»

Елабужский городской Дворец культуры прошел модерацию по «Пушкинской карте» на платформе PRO.Культура.рф. В ближайшее время молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посетить по ней два события: концерты фолк-группы «Узорица» и Казанского камерного оркестра La Primavera.

«2 октября в 17.00 состоится выступление уфимской фолк-группы Uzoritsa. 13 октября в 14.00 и 18.30 Казанский камерный оркестр La Primavera в рамках концертного тура по Татарстану представит свою концертную программу „Шурале — 80“, приуроченную к 80-летию создания балета», — отметили в пресс-службе Елабужского района РТ.

Дирижером и рассказчиком выступит маэстро Рустем Абязов. В первом отделении прозвучит Большая сюита из балета «Шурале» (композиция, оркестровка и концертная редакция Абязова), во втором — «Наша музыка из „не нашего“ кино»: музыка из кинотрилогии «Властелин колец» Говарда Шора, из фильма «Профессионал» Энтони Морриконе, Moon River из кинофильма «Завтрак у Тиффани» Генри Манчини и другие произведения.

16 октября на сцене ГДК состоится проекционное шоу «Татара — наследие Евразии» с участием японских исполнителей, 26 октября зрителям будет представлен проект городского Дворца культуры «Мой город — мой талант», 27 октября выступит театр танца «Молчи и танцуй» с постановкой «Евгений Онегин», 23 ноября Государственный театр кукол Набережных Челнов покажет спектакль «По обе стороны фронта».

«Елабужский Дворец культуры планирует и дальше расширять список мероприятий, доступных по „Пушкинской карте“. В ближайшем будущем должна пройти модерацию комедия „Я вернулась“ московского театра „М-Арт“, которая запланирована на 15 ноября в 19.00», — уточнил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу билетов, купленных по «Пушкинской карте». Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по количеству участвующих учреждений культуры, на третьем месте расположились Новосибирская область и Сибирь, далее Республика Татарстан и Свердловская область.