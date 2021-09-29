Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу билетов, купленных по «Пушкинской карте»

Татарстан находится на четвертой строчке в списке регионов, жители которых чаще всего приобретают билеты на культурные мероприятия по «Пушкинской карте». Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает РИА Новости.

«Понятно, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по количеству участвующих учреждений культуры, но посмотрите, как интересно дальше: Новосибирская область, Сибирь на третьем месте, далее Республика Татарстан, Свердловская область», — сказала Любимова.

По ее словам, более 1,8 тыс. культурных организаций уже принимают участие в программе «Пушкинская карта». На сегодняшний день в афише размещено около 14 тыс. мероприятий, которые молодые люди смогут посетить. Большинство учреждений, участвующих в программе, — это музеи.

«Мы действительно видим неподдельный интерес к проекту со стороны учреждений культуры, их количество растет с каждым днем, и на сегодняшний день к программе подключилось 1 836 организаций культуры», — рассказала Любимова.

Министр культуры РФ отметила, что количество россиян, присоединившихся к программе «Пушкинская карта», всего за месяц «превысило все ожидания».

«С 1 сентября виртуальные карты оформили более двух миллионов человек, а на самом деле 2 324 539 обладателей „Пушкинской карты“. У каждого из них есть три тысячи рублей», — сказала она.

По инициативе Президента РФ Владимира Путина программа популяризации культурных мероприятий «Пушкинская карта» стартовала в России 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.