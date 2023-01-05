Жители Елабужского района РТ отправили 20 маскировочных сетей в зону СВО

Фото: газета «Новая Кама».

Волонтеры из Елабужского района РТ плетут маскировочные сети — за последнее время они сплели и отправили в зону специальной военной операции уже 20 таких сетей. Об этом пишет газета «Новая Кама».

Помимо плетения сетей, председатель ТОС «Полянка» из села Танайка Вадим Михеев участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи мобилизованным. В посылки входят предметы первой необходимости, продукты питания. Сельчане активно включились в помощь и передают деньги.

«В чатах в мессенджерах мы делаем рассылку сообщений о том, какие вещи требуются в первую очередь. И сельчане охотно откликаются. Что-то приносят лично, к кому-то я приезжаю сам на своей машине, кто-то помогает деньгами. В последний раз отправили две полные машины с гуманитарной помощью», — говорит Вадим Михеев.

Благотворительностью он занимается всего два месяца, но за это время было собрано немало. «Это очень важное дело», — убежден он.

Вадим Михеев рассказал, что тоже мог оказаться в числе мобилизованных, но пока его это не коснулось.

«Тем не менее это общее дело, и здесь, как говорится, в тылу, вместе с сельчанами мы оказываем посильную помощь нашим бойцам. Им сейчас как никогда нужны поддержка и помощь. И по возможности я ее оказываю», — говорит житель Елабужского района.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).