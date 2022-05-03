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Общество
3 мая 2022  11:24
Эльза Кузнецова

Елабужане высадили 4 тыс. саженцев сосны благодаря акции «Сад памяти»

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Елабужане высадили 4 тыс. саженцев сосны благодаря акции «Сад памяти»

Жители Елабужского района присоединились к международной акции «Сад памяти», благодаря этому лесной массив увеличился на 4 тыс. саженцев сосны. 

«Елабужане высадили 4 тысячи саженцев сосны на территории в 1 гектар в рамках акции „Сад памяти“. В мероприятии приняли участие как представители старшего поколения, так и совсем юные елабужане. Вместе они высадили не только деревья, но и вспомнили своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Также в Елабуге началась высадка деревьев. Первые деревья посадили на улице Марджани. В этой части города будет расти 60 декоративных яблонь.

Акция «Сад памяти» состоялась по всей республике. Соотечественники высадили 378 тыс. саженцев в память о великом подвиге татарстанцев, которые не вернулись с фронта. К акции присоединился Президент Татарстана. Рустам Минниханов высадил деревья в сквере у вокзала Казань-2.

«Сад памяти» впервые был проведен в 2020 году. К международной акции за два года присоединились 50 стран мира.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#Сад памяти #елабужский район
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