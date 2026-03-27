Елабуга направила в зону СВО 4 тонны помощи для оснащения молельных комнат

Очередной гуманитарный конвой весом 4 тонны отправили из Елабуги в зону специальной военной операции. Это уже 125-я отправка помощи.

2026 год объявлен в России Годом единства народов, а в Татарстане – Годом воинской и трудовой славы. Ярким примером такого единства стало движение «Вместе к Победе», которое объединило жителей Елабуги разных национальностей и вероисповеданий.

Организатором очередной отправки выступило движение под руководством депутата городского совета Елабуги Ильшата Шаймуратова при поддержке команды добровольцев.

Особое внимание уделили духовной поддержке военных.

По просьбе бойцов православные и мусульмане Елабуги совместно подготовили все необходимое для оснащения молельных комнат, которые военнослужащие создают на передовой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.