СВО 24 марта 2026 09:27

Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

Елабужское отделение «Молодой гвардии» провело акцию по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО), в рамках которой было передано около трех тонн грузов для военнослужащих.

В состав отправленной партии вошли предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, питьевая вода, средства личной гигиены, медикаменты, перевязочные материалы, а также средства индивидуальной защиты.

Кроме того, бойцам направили письма и открытки от жителей Елабуги с пожеланиями скорейшего возвращения домой, словами поддержки и верой в победу.

Гуманитарная помощь передана военнослужащим полков 1232 и 272, 90-й танковой дивизии, а также 38-й мотострелковой бригады.

Как отмечают организаторы, акция стала примером поддержки военнослужащих со стороны жителей района. Елабужские активисты призывают присоединяться к подобным инициативам и оказывать помощь участникам СВО.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

