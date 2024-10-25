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El Pais: Саммит БРИКС в Казани стал дипломатической победой Путина
Саммит БРИКС в Казани стал очевидным дипломатическим успехом Президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета El Pais.
Издание утверждает, что данная встреча наглядно продемонстрировала, что западные санкции и политика изоляции России провалились.
В работе саммита принимали участие не только главы государств объединения, но и из стран, которые потенциально могут стать партнерами БРИКС.
Путин, как пишет газета, показал всему миру, что не находится в изоляции, несмотря на все усилия стран Запада.
Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации из более чем 30 государств.
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