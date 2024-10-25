Саммит БРИКС в Казани стал очевидным дипломатическим успехом Президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета El Pais.

Издание утверждает, что данная встреча наглядно продемонстрировала, что западные санкции и политика изоляции России провалились.

В работе саммита принимали участие не только главы государств объединения, но и из стран, которые потенциально могут стать партнерами БРИКС.

Путин, как пишет газета, показал всему миру, что не находится в изоляции, несмотря на все усилия стран Запада.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации из более чем 30 государств.