Экзам Губайдуллин поздравил муниципальных служащих РТ с Днем местного самоуправления

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин поздравил глав муниципалитетов, депутатов, сотрудников и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

Губайдуллин отметил, что сегодня в системе местной власти республики работают более 15 тысяч человек – это главы городов, районов и сельских поселений, муниципальные служащие, депутаты и активисты территориального общественного самоуправления.

«Благодаря вашему профессионализму, командной работе и системной поддержке руководства республики – Татарстан сегодня является одним из регионов-лидеров России по многим важнейшим показателям», – сказал Губайдуллин.

В муниципалитетах реализуются крупные национальные проекты, а также федеральные и республиканские программы, направленные на повышение качества жизни жителей. Отдельно он подчеркнул, что опыт Татарстана в развитии муниципального управления получает высокую оценку на федеральном уровне.

«Особая признательность – нашим ветеранам. Вы внесли неоценимый вклад в развитие городов и сел. Сегодня, опираясь на заложенный вами фундамент, мы решаем новые ответственные задачи. И нынешний год, проходящий в Татарстане под эгидой Года воинской и трудовой доблести и Года единства народов России, накладывает на местную власть особую ответственность», – добавил Губайдуллин.

Среди ключевых задач он назвал сохранение исторического наследия, поддержку традиций и воспитание молодежи в духе уважения к труду и подвигу многонационального народа страны.

В числе приоритетных направлений работы муниципалитетов остается поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, их семей, а также помощь новым регионам России. Отмечается, что все эти задачи решаются благодаря скоординированной работе республиканских и муниципальных органов власти.

В завершение Экзам Губайдуллин пожелал коллегам, а также их семьям здоровья, благополучия и успешной работы на благо республики, выразив уверенность, что поставленные цели будут достигнуты совместными усилиями.